Nuoto, Pilato presente agli Assoluti ma solo nei suoi 50

La pugliese competerà solo nelo nei 50 rana

11-04-2023 09:40

Dopo una serie di dubbi la campionessa del mondo e campionessa europea in carica nei 100 rana, Benedetta Pilato parteciperà agli imminenti Assoluti di Riccione. Qualche settimana fa, la 18enne spiegava.

“Sto vivendo un brutto periodo della mia vita. Senza entrare nello specifico, sto avendo un po’ di problemi da donna, sicuramente dovuti anche alla mia età. Purtroppo è un anno pieno di cose da fare anche nella mia vita privata: la maturità, l’università per l’anno prossimo, la patente. Questo non significa che io non mi stia concentrando sul nuoto, ma devo risolvere determinati problemi di salute che sicuramente vengono prima della mia attività”. E poi: “Probabilmente non mi vedrete gareggiare agli Assoluti”

Alla fine la nuotatrice dell’Aniene sarà in gara ma solo nei suoi 50 rana, in un anno pieno di gare con, su tutti, il Mondiale di Fukuoka.

Insomma, non un momento facile per l’azzurra che si allena sempre a casa,in Puglia con l’ipotesi Roma visto che appunto è tesserata con l’Aniene sempre possibile. Intanto però la baby stella del nuoto cercherà di ripartire in acqua dai suoi 50 rana dove proverà a qualificarsi per il Mondiale giapponese ma soprattutto a ritrovarsi.