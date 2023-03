Nuoto, Pilato verso il no agli Assoluti: viene prima la maturità

La campionessa mondiale ed europea in carica nei 100 rana e vice mondiale ed europea nei 50 rana rischia anche i Mondiali di Fukuoka

10-03-2023 10:55

Prima la maturità, poi il nuoto. E così Benedetta Pilato, la giovane tarantina campionessa mondiale ed europea nei 100 rana e vice mondiale ed europea nei 50 rana, quasi sicuramente non ci sarà agli Assoluti di nuoto di Riccione per preparare al meglio gli esami. A questo punto, però, sono in dubbio anche i Mondiali di Fukuoka di luglio perché per fare il tempo limite ci sarà solo il Sette Colli di giugno, che cade tra gli scritti e gli orali della maturità. Non solo: per il Giappone ci sono solo due posti e la concorrenza è molto agguerrita: ci sono Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Lisa Angiolini.