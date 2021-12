Nuoto, Quadarella e Martinenghi soci del Circolo Aniene

09-12-2021 17:21

Sono stati annunciati i nuovi soci onorari del Circolo Aniene, tra questi il bronzo olimpico di Tokyo Simona Quadarella. L’Assemblea ha inoltre nominato tre Soci per meriti sportivi, fra loro il lombardo Nicolò Martinenghi, due volte medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Tokyo,

Nel corso della festa dell’Aniene è intervenuta, ma solo in video Federica Pallegrini: “Il mio monologo a ‘Le iene’? Non è stato neanche complicatissimo essere donna e atleta in questi anni, ci sono stati degli episodi poco carini e sono quelli che rimangono dentro. La volontà era di parlare del mio vissuto. Tante donne si stanno esponendo con le proprie idee, questo è il motore che può cambiare le cose”

