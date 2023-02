Nuoto, Quadarella: “Vorrei fare anche le Olimpiadi del 2028”

La campionessa azzurra preferisce non pronunciarsi sui prossimi impegni: “Spero solo di non avere di nuovo la gastroenterite”

10-02-2023 09:38

Simona Quadarella, dopo un 2022 pieno di impegni, si tuffa letteralmente sulle prossime gare, con tante avversarie di valore con cui confrontarsi. Ma preferisce non fare pronostici sui prossimi Mondiali e sulle Olimpiadi di Parigi 2024: “Preferisco non pronunciarmi, ma sicuramente spero di stare bene e di non avere problemi di gastroenterite come è già accaduto”. Poi svela: “Sicuramente, dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 farò il punto della situazione per capire quali gare affrontare in vista di Los Angeles 2028 perché vorrei spingermi anche all’appuntamento a Cinque Cerchi negli Stati Uniti. Vedremo”.