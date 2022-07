Nuoto, svelate le date del Mondiale di Doha

18-07-2022 17:46

Nell’anno olimpico, quello di Parigi 2024 non ci sarà molta tregua per i nuotatori.

Ci saranno infatti i Mondiali di Nuoto dal 2 al 18 febbraio 2024 a Doha, un periodo inusuale quello di febbraio ma giustificato dalla rassegna dai cinque cerchi.

La manifestazione era stata programmata per l0estate del 2023 a Fukuoka, in Giappone, ma tanti sono stati i cambiamenti e le riprogrammazioni del calendario agonistico del nuoto. Non a caso anche quest’anno tantissime gare pe ri nuotatori con Mondiali, Giochi del Mediterraneo e ad agosto Europei di Roma.

La rassegna del Qatar includerà nuoto, tuffi, high diving, pallanuoto, nuoto artistico e nuoto in acque libere