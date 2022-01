Nuova avventura per Bertolacci: ufficiale l'approdo al Kayserispor

14-01-2022 19:33

Nuova avventura per Andrea Bertolacci. Il centrocampista italiano lascia infatti il Karagumruk, ma non la Turchia, visto che continuerà ad essere uno dei protagonisti della Super Lig.

Nelle scorse ore ha apposto la firma sul contratto che lo lega al Kayserispor e ad annunciarlo è stato lo stesso club con una nota ufficiale. “Benvenuto Andrea Bertolacci! Abbiamo sottoscritto un contratto di due anni e mezzo con Andrea Bertolacci, che si trasferisce dal V. Fatih Karagümrük. Ci auguriamo che l’accordo sia vantaggioso sia per Bertolacci che per il nostro club. Yukatel Kayserispor Club”.

Bertolacci, 31 anni, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Lecce, Genoa, Milan e Sampdoria. Nel 2020 l’approdo in Turchia dove si è imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato. In questa prima parte di stagione, ha già segnato 7 reti nel torneo in 15 partite.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT