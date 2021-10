La Süper Lig parla italiano: Okaka, Bertolacci e Balotelli al top tra i marcatori

16-10-2021 10:50

In Europa c’è un campionato, la Süper Lig turca , che potrebbe essere benissimo scambiato per la nostra Serie A : qui militano diversi italiani, senza dimenticare Vincenzo Montella e Francesco Farioli tra gli allenatori.

Ci sono tutti i presupposti, insomma, per far sì che la scena si tinga interamente di azzurro o quasi: indice di questo ‘dominio’ è la classifica dei marcatori, guidata da Stefano Okaka con 6 reti.

L’ex Udinese, sbarcato all’ Istanbul Basaksehir a fine mercato estivo, ha avuto un impatto straordinario con la sua nuova realtà: contro il Rizespor si è addirittura portato a casa il pallone, mettendo a referto una tripletta decisiva per la vittoria del club della capitale.

Al secondo posto, in compagnia di Pesic e Bakasetas, c’è l’insospettabile Andrea Bertolacci , riscopertosi bomber al Fatih Karagümrük : l’ex Milan viaggia addirittura ad una media di oltre un goal a partita, avendone realizzati cinque in quattro incontri disputati (con due doppiette ad impreziosire il computo totale).

A completare il quadro è Mario Balotelli , ‘fermo’ a quota 4 marcature con l’ Adana Demirspor : dopo un avvio di stagione caratterizzato da qualche escandescenza di troppo, ‘Supermario’ ha trovato l’equilibrio giusto per provare a riconquistare la Nazionale e incidere in Süper Lig. Che sembra la Serie A, ma non lo è.

