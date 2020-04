Nuova pretendente per Fabio Borini

Il gol alla Juventus è stata solo la punta dell'iceberg dell'ottimo impatto che Fabio Borini ha avuto con il Verona, dove è approdato a gennaio dal Milan. I gialloblù hanno ereditato i sei mesi di contratto che il giocatore aveva con i rossoneri, ma ora rischiano di perdere a parametro zero un elemento che si è rilanciato.

Sono infatti già tante le società che si sono fatte sotto per assicurarsi le prestazioni di Borini, in caso di mancato rinnovo con l'Hellas. L'ex romanista vorrebbe restare in Veneto, ma non mancano le proposte interessanti: come riporta, in Serie A si registra l'interesse della Fiorentina, mentre in Premier League, dove Borini ha già giocato con Liverpool e Sunderland, le opzioni sono Aston Villa e Crystal Palace.

SPORTAL.IT | 24-04-2020 23:58