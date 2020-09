Nuovo acquisto solo se va via Godin, gli interisti si schierano

Dopo Aleksandar Kolarov, l’Inter potrebbe arricchire il suo reparto di difensori con un altro giocatore polivalente, in grado di giocare sia in una linea a tre che da esterno a tutta fascia, indifferentemente a destra o a sinistra. Parliamo di Matteo Darmian, con cui il club nerazzurro ha un accordo da tempo e che sarebbe bene accolto da Antonio Conte.

Godin blocca l’arrivo di Darmian

Tuttavia, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la trattativa con il Parma per l’acquisto di Darmian potrebbe anche non concludersi affatto: l’Inter, infatti, punta a ingaggiare l’ex Milan, Torino e Manchester United soltanto in caso di addio di Diego Godin.

L’intenzione di Marotta e Ausilio, infatti, è quella di non sovraffollare l’organico nerazzurro, soprattutto nel reparto dei difensori. La situazione per Darmian è in stand-by, ma intanto i tifosi dell’Inter sembrano aver già scelto tra lui e Godin.

I tifosi sperano rimanga l’uruguaiano

“Ma siamo seri? Un motivo in più per sperare che rimanga Godin”, commenta Alessio su una pagina Facebook dedicata ai supporter nerazzurri. “Piuttosto che prendere questo qui ci teniamo Godin”, gli fa eco Valentina.

Per molti tifosi sarebbe sbagliato privarsi dell’ex capitano dell’Atletico Madrid proprio ora: dopo qualche difficoltà iniziale, nella seconda parte della stagione l’uruguaiano è sembrato a suo agio nei meccanismi difensivi dell’Inter di Conte. E lasciarlo partire ora non avrebbe senso. “Speriamo lo sceriffo rimanga ora che si è adattato a giocare a tre”, scrive Sergio.

Altri tifosi, invece, sperano che Darmian arrivi, ma magari al posto di un altro difensore oggi in rosa. “Ma Darmian non dipendeva da Ranocchia? Abbiamo cambiato versione dei fatti?”, si chiede Davide. E Federico: “Ieri dipendeva da Ranocchia… Oggi da Godin, domani da Skriniar“.

