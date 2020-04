Nuovo decreto coronavirus: stop allenamenti fino al 13 aprile

Fino al 13 aprile confermati le restrizioni attualmente in vigore: tutti i divieti già in vigore, comprese le regole previste dalle ordinanze del ministero della Salute sui rientri dall’estero, avranno scadenza prolungata a questa data. Così sarà per via del decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come da lui stesso annunciato in conferenza stampa.

Dopo le consuete, ormai, indiscrezioni della vigilia e l’annuncio da parte del ministro Roberto Speranza in Senato, è giunta la comunicazione ufficiale. “Se iniziassimo ad allentare le misure ora, tutti gli sforzi sarebbero vani, quindi pagheremmo un prezzo altissimo. Invito tutti a continuare a rispettare le misure”, ha commentato il presidente del Consiglio, che ha poi aggiunto: “Dal momento in cui ci sarà un calo dei contagi potremo iniziare a pensare a un allentamento delle misure, ma non siamo nella condizione di dire quando. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase due, di allentamento, e poi nella fase tre, di ricostruzione e rilancio della vita sociale ed economica”.

Va precisato,però, come spiegato e chiarito dallo stesso Conte che il 14 aprile si potrebbe andare incontro a ulteriori misure in previsione del 25 aprile e del 1° maggio per arginare eventuali assembramenti e occasioni di aggregazione, come accennato da Angelo Borrelli della Protezione Civile.

Passeggiata con i figli: chiarimenti

Per quanto riguarda la possibilità di passeggiare con i bambini, che una circolare del Viminale sembrava aver reso possibile, il presidente del Consiglio precisa: “Non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l’accompagno di un bambino. Ma non deve essere l’occasione di andare a spasso e avere un allentamento delle misure restrittive”.

Serie A e non solo: allenamenti vietati

Altro tema che verte sulla questione calcio e sport riguarda le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo, “onde evitare”, spiega Conte, “che delle società sportive possano pretendere l’esecuzione di una prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento”. Ovviamente, precisa il presidente del Consiglio, “non significa che gli atleti non potranno più allenarsi: non lo faranno in maniera collettiva ma individuale”.

Fino al 14 aprile, dunque, continueremo a seguire calciatori e non sui social dove postano, spesso e volentieri, spaccati dei solo allenamenti quotidiani e danno consigli in tal senso. Claudio Lotito, presidente della Lazio, aveva manifestato l’intenzione di riprendere gli allenamenti appena possibile.

VIRGILIO SPORT | 03-04-2020 10:45