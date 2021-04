Nuovo staff Nazionale, i chiarimenti di Petrucci

Mentre il campionato italiano si appresta a vivere i playoff, il pensiero del presidente della Federbasket Gianni Petrucci è già rivolto al torneo PreOlimpico di Belgrado dove a cavallo tra giugno e luglio la Nazionale si giocherà la qualificazione ai Giochi di Tokyo.

Intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’ Petrucci si è detto ottimista circa la presenza di Danilo Gallinari, Nicolò Melli e Nico Mannion, i tre giocatori che militano nellla NBA e che in quei giorni potrebbero essere impegnati nei playoff: “I ragazzi ci hanno dato la loro disponibilità, ma è chiaro che dovremo essere attenti alla loro eventuale partecipazione ai playoffs. In ogni caso questo problema lo avrebbero anche le altre nazionali”.

Petrucci ha poi parlato del proprio rapporto con il ct Sacchetti, dopo il cambiamento dello staff tecnico e le voci su un avvicendamento in panchina prima dell’eventuale Olimpiade: “Gli abbiamo chiesto se non fosse il caso di avere uno staff tecnico al meglio e lui ci ha proposto i nuovi nomi. Tra me e Sacchetti i rapporti sono sereni, non c’è nessun problema”.

OMNISPORT | 28-04-2021 11:47