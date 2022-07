Nutribullet Treviso: è il giorno di Ike Iroegbu

20-07-2022 14:55

Dopo aver messo la propria firma sul contratto, arrivano anche le prime parole da giocatore di TVB per Ike Iroegbu, ex Hapoel Galil Elyon, il nuovo playmaker statunitense di origine nigeriana che dirigerà le operazioni in campo per la Nutribullet TVB 2022/23.

“Devo essere sincero, durante la trattativa ho preso un po’ di tempo per informarmi e avere notizie sulla città, la storia e l’organizzazione del club prima di prendere la mia decisione. Ora sono certo che non potevo fare scelta migliore anche perché penso di essere molto adatto al tipo di gioco che vuole mettere in campo questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare a giocare”.

In questi giorni, Ike Iroegbu ha anche avuto modo di conoscere e parlare con coach Marcelo Nicola. Ecco in breve cosa si sietesono detti.

“Ci siamo parlati e conosciuti una settimana prima del mio si a Treviso. Abbiamo discusso riguardo al mio stile di gioco e alle sue idee per la prossima stagione: come gli piacerebbe far giocare la squadra e quanto sarei adatto a questo gruppo. Inoltre, mi ha parlato della città spiegandomi quanto sia bella Treviso e quanto si viva bene in Italia. È stata davvero una bella chiacchierata.”