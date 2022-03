Nutribullet Treviso, Henry Sims: "Emozionato nel riaffrontare la Effe"

03-03-2022 09:47

Sabato sera si disputerà l’anticipo di serie A 1 di basket tra Treviso e Fortitudo Bologna.

I veneti hanno un buon margine di sicurezza sulla zona retrocessione, mentre le “Aquile” sono il fanalino di coda della classifica. Sul parquet del Palaverde, il grande ex dell’anticipo di sabato sera sarà Henry Sims. Il centro della Nutribullet ha parlato al “Corriere dello Sport Bologna”, analizzando la preparazione del match in arrivo e raccontando l’emozione di giocare da ex.

“Sto molto bene, fisicamente mi sen­to in grande forma e sono pronto per tornare in campo sabato. Sia­mo carichi, abbiamo voglia di gio­care e dopo un periodo di alti e bassi ora mi sento davvero bene. Quando torno a giocare contro una mia ex squadra o un mio ex allenatore ovviamente voglio sem­pre dare il massimo, specialmente perché mi conoscono, sanno come marcarmi. Sono emozionato e non vedo l’ora di giocare”.

“Eravamo una buona squadra, tutti uniti e giocavamo bene, anche gra­zie al lavoro dell’allenatore. La cit­tà, poi, è splendida, la adoro; ado­ro la cultura, il cibo, tutto quanto. Ho ancora amici lì. Continuo a sentire Pietro Aradori, siamo amici e ci scambiamo spesso messaggi. Tra i giocatori che ci sono ancora e che conosco figurano anche Mancinel­li e Fantinelli, tutti bravi ragazzi”. Questi i suoi ricordi “bolognesi”.

