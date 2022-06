Nutribullet Treviso, preso Paulius Sorokas

15-06-2022 16:13

Si muove il mercato della Nutribullet Treviso che stamane ha annunciato l’acquisto di Paulius Sorokas, ala lituana proveniente dalla Openjobmetis Varese, club con cui nell’ultima stagione ha fatto registrare 10.7 punti, 6.3 rimbalzi e 1.4 assist in 25 minuti d’impiego medio sul parquet.

“Sono molto contento di continuare la mia carriera in una società storica come Treviso, è un orgoglio per me, ma al tempo stesso capisco che avrò anche una grande responsabilità. Credo che questo sarà un altro step-up della mia carriera e non vedo l’ora d’iniziare il campionato con la nuova maglia di TVB” ha dichiarato il nativo di Kaunas dopo la firma.

“Ho già parlato un po’ con coach Nicola. Abbiamo una idea simile, cioè che il mio ruolo in campo dovrebbe essere più o meno come l’anno scorso a Varese. Mi è piaciuta molto l’idea di questo nuovo progetto, e penso che con la mia esperienza nel campionato italiano potrò dare tanto dentro al campo, ma anche fuori in spogliatoio aiutando la squadra a creare il gruppo e portare energia positiva nell’ambiente” ha concluso Sorokas.