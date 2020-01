Odom e il commovente messaggio a Bryant

Lamar Odom ha ricordato in maniera commovente il suo amico ed ex compagno di squadra Kobe Bryant.

"Non è possibile che Dio abbia preso mio fratello così presto – ha scritto su Instagram -. So di averne avute tante nel corso della mia vita in cui ho fatto uso di droghe e mi sono fatto del male. Quando sono stato in coma se Dio fosse venuto da me e mi avesse detto che mi avrebbe preso ma avrebbe risparmiato Kobe, lo avrei preferito. In onore di mio fratello, alle 4 di domattina sarò in palestra".

SPORTAL.IT | 27-01-2020 14:34