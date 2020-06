Olimpia, anche Delaney: "Sfida stimolante"

Dopo aver messo sotto contratto il giovane Moretti, l'Olimpia ha ufficializzato l'accordo con la guarda/play Delaney. L'ex Atlanta Hawks, 31 anni, era libero dopo aver interrotto il suo rapporto con il Barcellona.

"E' una sfida nuova e stimolante quella di far parte di questo ambizioso progetto che un club storico come l’Olimpia sta costruendo. Non vedo l’ora di raggiungere Milano e la mia nuova casa”, le prime parole del neo acquisto biancorosso.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 07:42