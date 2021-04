Olimpia, Datome svela la favorita in Eurolega

A La Gazzetta dello Sport, Gigi Datome ha dichiarato: “Riportare ai vertici l’Olimpia era il mio obiettivo quando sono arrivato. Adesso in Eurolega puntiamo alla final four, sarebbe un sogno perché vorrebbe dire far parte dell’elite europea. Chi è la favorita per il titolo? Il Barcellona, una squadra completa in tutti i ruoli. Per migliorare dobbiamo allungare i bei momenti in partita”.

Anche Sergio Chacho Rodriguez ha celebrato il ritorno ai playoff di Eurolega dell’Olimpia Milano dopo sette anni: “Noi rappresentiamo in Europa l’Italia. Anche per far vedere che la città non è solo calcio, Inter e Milan”.

OMNISPORT | 17-04-2021 20:53