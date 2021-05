Olimpia, Hines crede nella vittoria sul Barça

Grazie al suo talento e alla sua esperienza, l’Olimpia è tornata tra le migliori quattro d’Europa dopo ben 29 anni. L’appuntamento è a Colonia, per le Final Four 2021 (28-30 maggio). In semifinale, la squadra di Messina se la vedrà con il Barcellona di Gasol.

“Hanno avuto infortuni e fatto aggiustamenti rispetto al primo confronto con noi. Abbiamo perso ma sono più che convinto che abbiamo ottime possibilità di vincere”, le parole del ministro della difesa milanese in esclusiva al Tuttosport.

OMNISPORT | 06-05-2021 09:52