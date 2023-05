Olimpia, iniziano i playoff: c'è Pesaro

Inizia oggi la serie scudetto

13-05-2023 13:10

Per la decima volta nella sua storia l’Olimpia gioca una serie di playoff contro la Victoria Libertas Pesaro.

La affronta con il vantaggio nel fattore campo nella serie al meglio delle cinque partite, le prime due al Mediolanum Forum.

Per l’undicesima volta, Milano entra nella post-season da testa di serie numero 1, un vantaggio teorico considerato che è dal 2016, quando riuscì proprio all’Olimpia, che la squadra vincitrice della stagione regolare non vince lo scudetto.

La squadra marchigiana si è, invecem qualificata all’ultimo turno della regular season in cui ha battuto Tortona in casa.

A presentare la prima sfida coach Messina: “Arriviamo a questi playoff in una buona condizione, abbiamo praticamente recuperato tutti i reduci da infortuni, e il lavoro dei giocatori che, pur sapendo di non essere impegnati, ci ci sta garantendo allenamenti molto competitivi, per cui ci siamo preparati bene. Vogliamo giocare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti rispetto alla prima. Sappiamo di essere favoriti, e proveremo a cominciare nel migliore dei modi, ma Pesaro è una squadra che viene da una buonissima stagione, in cui ha giocato bene e ha meritato i playoff e l’ho vista giocare bene anche nell’ultima partita con Tortona. Rispetto a quando li abbiamo affrontati hanno un Carlos Delfino in netta crescita e Austin Daye è molto più rodato. Quindi non mi aspetto per nulla una serie facile e soprattutto è importante affrontarla senza guardare oltre quello che accadrà domani”.