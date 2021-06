Olimpia Milano, Ettore Messina ha scelto il suo vice

Il rumors circola da giorni e l’affare sembra ormai cosa fatta.

Ettore Messina verrà affiancato alla guida dell‘Olimpia Milano dall’ormai ex coach della Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco. Un nome importante per un club che dopo la stagione di quest’anno punta non solo a vincere ma ad affermarsi in ambito europeo.

Pozzecco rappresenta una certezza, da questo punto di vista, per la sua esperienza da giocatore e da allenatore visto che in terra sarda ha vinto una coppa Fiba, ha fatto una finale scudetto e una Supercoppa.

Inoltre, il carattere e la personalità carismatica dell’ex giocatore di Varese potrebbero essere utili anche dal punto di vista umano.

Si attende ora, solo l’ufficialità.

28-06-2021