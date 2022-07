Olimpia Milano: Kaleb Tarczewski firma in Giappone

12-07-2022 08:30

Era arrivato all’Olimpia Milano sei anni fa. Il centro americano proveniva dall’Oklahoma Blue e dopo sei stagioni passate all’ombra della Madonnina ha deciso di cambiare aria.

Kaleb Tarczewski ha infatti scelto di volare in Giappone per iniziare una nuova avventura. Proprio il club giapponese Gunma Crane Thunders, nelle ultime ore, ha annunciato e ufficializzato, la firma di Kaleb Tarczewski.

Queste le prime parole del centro sbarcato in Sol Levante: “Dopo 6 stagioni a Milano, non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Sono entusiasta di giocare per l’allenatore Kota Mizuna e i Gunma Crane Thunders. Non ho sentito altro che cose positive sull’organizzazione e sui tifosi. Spero di Non vedo l’ora che arrivi agosto e l’inizio della stagione.”