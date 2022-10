Olimpia senza problemi con Verona, Messina: "Passo in avanti"

30-10-2022 21:00

L’Olimpia Milano ha piegato in scioltezza per 78-56 Verona in una partita valida per la quinta giornata di campionato. Un match mai in discussione dopo una forte partenza dei meneghini, che poi hanno gestito il vantaggio e allungato ulteriormente nel finale.

“Una partita che rappresenta un passo in avanti nella costruzione di un’identità difensiva – ha spiegato Ettore Messina -. In attacco abbiamo avuto dei buoni momenti, ma ancora ci perdiamo a volte nelle scelte. Verrà con la condizione. Ricci si è fatto trovare pronto con una gara di grande consistenza. Pangos? E’ un giocatore che l’anno scorso non ha mai giocato, è arrivato qui ed è stato fermo un mese. Dobbiamo fare il possibile a portarlo in una condizione lecita, e siccome ci tiene molto è giù di fiducia. Ha momenti di sprazzi suoi, e dei momenti di esitazione. Fiducia è la parola d’ordine con tempo e pazienza”.

In classifica Milano è terza dietro a Virtus Bologna e Tortona.