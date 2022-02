Olimpiadi, flop Shiffrin: dura risposta agli haters

20-02-2022 09:28

Italia fuori ai quarti e Mikaela Shiffrin quarta. Finisce così il Team Event, l’ultima gara del programma olimpico di sci alpino di Pechino 2022. Grande delusione per la statunitense, una delle più grandi sciatrici di sempre, che in sei gare non è riuscita a rimediare nemmeno una medaglia.

La Shiffrin è stata attaccata anche dagli haters e sui social ha deciso di ribattere: “Il 60% delle mie cadute in carriera sono avvenute alle Olimpiadi. Ci saranno sempre dei tacchini pronti a mettermi ko, ma se non voglio dargliela vinta devo rialzarmi. Ancora, ancora, ancora, ancora, ancora e ancora. Devo rialzarmi perché posso. Perché mi piace quello che faccio. Non è facile, ma fallire non è la fine del mondo. Anche se il fallimento arriva alle Olimpiadi. Tornerò. Sarà ancora più bello tornare a vincere dopo questa sconfitta. Quindi, forza! Domani andrò a fare l’allenamento del Team Event e poi gareggerò nell’ultimo evento di questi Giochi Invernali”.

