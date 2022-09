Open d'Italia, trionfa lo scozzese MacIntyre. Delusione Molinari

18-09-2022 19:46

Lo scozzese Robert MacIntyre ha vinto il 79° Open d’Italia, battendo alla prima buca di spareggio l’inglese Matthew Fitzpatrick, US Open Champion 2022. La star del torneo Rory Mcllroy, numero due del mondo, ha chiuso invece in quarta posizione.

Poco felice la giornata degli italiani. Delusione per Francesco Molinari, il migliore degli azzurri col 27esimo posto, che dopo aver recuperato un’ottantina di posizioni tra venerdì e sabato ha bruscamente frenato nell’ultimo giro.

Dopo il trionfo, MacIntyre ha parlato ai microfoni di Sky: “Ho sentito di giocare in maniere incredibile oggi, dopo una settimana in cui ero stato molto solido. Oggi le prime nove sono andate benissimo, poi ho sbagliato qualcosa nelle seconde nove, ma non ho mai perso la speranza. Questo è il golf. Ho faticato tutto l’anno, ho dovuto fare qualche cambiamento nel mio gioco negli ultimi mesi ed evidentemente il duro lavoro ha pagato”.

“Il rough era brutale, difficilissimo, ma per oggi la differenza l’hanno fatta i colpi coi ferri – ha continuato MacIntyre -. Ho lavorato tantissimo sul mio gioco coi ferri nell’ultimo anno perchè era sempre stata una mia debolezza. Su un campo come questo puoi anche prendere i fairway ma poi è importante arrivare sul green dal lato giusto, le pendenze non erano facili da leggere”.