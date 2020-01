Oroscopo, come sarà il 2020 della Juventus

Il 2019 verrà ricordato come l’anno della svolta dai tifosi della Juventus. Dopo 5 anni di Allegri e di vittorie è iniziata l’era Sarri tra alti e bassi. La Juve è in testa alla classifica ancora, ma non da sola con l’Inter che si fa sempre più minacciosa, si è qualificata come prima del girone in Champions dove agli ottavi aspetta il Lione ma ha perso il primo trofeo stagionale, con il ko in Supercoppa per mano della Lazio. Come sarà il 2020 della Juve secondo l’Oroscopo? Vediamo cosa dicono le stelle – tra il serio e il faceto – per l’anno che sta per entrare.

L’ANNO NUOVO – Se il buongiorno si vede dal mattino sarà importante già fare risultato allo Stadium contro la sorpresa Cagliari nella prima partita del 2020 il 6 gennaio prossimo ma vediamo cosa dice l’oroscopo per cercare qualche anticipazione di quello che devono aspettarsi i tifosi.

QUADRATURE – Il prossimo anno vedrà intanto una circostanza astrale inedita: Plutone in congiunzione in Capricorno per la prima volta in 500 anni, evento che può influire sugli eventi, anche sportivi.

ARIETE – Sono due i giocatori della Juve nati sotto il segno dell’Ariete, si tratta di Pjanic e Szczesny e le previsioni non sono eccellenti per il 2020. Sarà un anno un po’ così, non proprio come si sognerebbe. Serviranno nervi saldi nella prima parte dell’anno, poi Saturno dalla primavera ad inizio estate alleggerirà il tiro, aiutando a superare alcune incertezze. Infine il doppio appoggio di Giove e Saturno in Acquario proteggerà le loro scelte: un transito spettacolare per la carriera.

VERGINE – Messo alle spalle un anno in chiaroscuro, il 2020 si preannuncia spettacolare per la Vergine Douglas Costa. Al trio positivo Saturno Plutone Giove in Capricorno si affiancherà Urano in Toro che offrirà concrete opportunità per svoltare. Un transito che metterà in luce ingegno, creatività, opportunità e potrebbe segnalare una svolta indovinata. Grazie al transito delle stelle nella Casa ottava, una personavicina potrebbe dare consigli importanti e fruttiferi.

SCORPIONE – Anno importante per lo Scorpione Dybala: raggiungerete obiettivi ancora migliori per la vostra professione rispetto a quando eravate più concentrati su voi stessi. Sarà un anno pieno di eventi e di contraddizioni con l’appoggio felice di Mercurio. Ogni evento che gli Scorpione incontreranno sul proprio cammino evolverà in pochissimo tempo e le occasioni saranno da cogliere al volo per ottenere vantaggi.

SAGITTARIO – Sono del Sagittario sia Gonzalo Higuain che Andrea Agnelli e le stelle indicano un anno fortunato, nonostante i tentativi di sgambetto di Mercurio. La forza di Giove verrà in soccorso nei momenti delicati e da luglio il segno avrà forza e determinazione per essere intraprendente e risolvere tutti i problemi.

CAPRICORNO – E’ del Capricorno Maurizio Sarri e casca bene perché l’Oroscopo lo dipinge come uno dei segni più forti dell’anno, capace di riuscire a raggiungere obiettivi importanti (la Champions?). Di sicuro i Capricorno sorprenderanno per la loro audacia: N”on vi farete più problemi, prenderete decisioni da soli, vi metterete al centro dell’attenzione, vivrete una vera e propria trasformazione. Raccogliete le vostre ambizioni e mostratevi tenaci perché la fortuna è dalla vostra parte”. Occhio però a quel che riserva la seconda parte dell’anno: “Sentite che è il momento di abbandonare un progetto troppo pesante da portare sulle vostre spalle. I pianeti vi spingono a mostrarvi per ciò che siete veramente e a cogliere le varie opportunità, anche a costo di sconvolgere la vostra vita. Una nuova proposta potrebbe farvi cambiare lavoro”.

ACQUARIO – Sono dell’Acquario sia Ronaldo che Bernardeschi. Nel 2020 il segno vuole mettere la testa a posto per cercare di essere finalmente sereno e sfruttare al meglio fantasia e coraggio. Ci saranno soprattutto nella prima fase dell’anno dei periodi non tanto brillanti, ma basterà aver fiducia per cogliere al volo le buone opportunità in vista. Niente sarà impossibile per questo segno così intraprendente, ma ogni cosa avrà i suoi tempi per essere realizzata e non bisogna avere fretta. Questo anno sarà molto positivo ma anche estremamente impegnativo. Nulla sarà lasciato al caso e tutto dovrà essere pianificato con calma e intelligenza. Sarà il transito di Saturno a dettare legge nel 2020.

SPORTEVAI | 01-01-2020 10:44