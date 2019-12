Ovazione sul web per Van Dijk: "Che frecciata a Ronaldo"

Se non lo vince lui, la polemica è dietro l’angolo. Quando arriva il momento di assegnare il Pallone d’Oro il nome di Cristiano Ronaldo non può che infiammare la discussione non solo tra gli addetti ai lavori, ma soprattutto tra i tifosi.

LA BATTUTA VELENOSA. A molti, infatti, non piace l’abitudine del portoghese di non presentarsi alla cerimonia di premiazione del trofeo assegnato da France Football quando le sue chance di vittoria sono più basse rispetto a quelle di altri candidati. I pronostici per la serata di ieri vedevano Leo Messi in vantaggio su Virgil Van Dijk, con Ronaldo più staccato e alla fine il podio è stato esattamente questo.

E a margine della premiazione, proprio Van Dijk non s’è lasciato sfuggire l’occasione per rifilare una stoccata a CR7. Intervistato da un giornalista, il difensore olandese del Liverpool ha manifestato il suo disappunto per l’assenza di Ronaldo con una battuta velenosa.

“Cristiano Ronaldo non ci sarà, pensi di avere un rivale in meno stasera?”, gli ha detto il reporter porgendo a Van Dijk l’assist perfetto, che l’olandese no s’è fatto sfuggire: “Ronaldo? Era davvero un rivale per il Pallone d’Oro?”. Van Dijk, dunque, ha fatto intendere che, per quanto fatto nella scorsa stagione, il portoghese non meritasse neanche la nomination.

LE REAZIONI. Una battuta, la sua, che ovviamente ha scatenato reazioni di ogni tipo sul web. “Bravo Virgil – scrive Johnny su Facebook – Dove sta la novità? L’umiltà o ce l’hai o non ce l’hai e Ronaldo è abituato a non presentarsi alle premiazioni! Comunque campioni bisogna esserlo anche fuori dal campo”. Andrea concorda con il difensore del Liverpool: “Ha detto semplicemente le cose come stavano. Ronaldo quest’anno non merita nemmeno di stare tra i primi 3 e sicuro non era un problema per i vari candidati”. E anche Andrea L. attacca il portoghese: “Grande Van Dijk…bisogna essere signori sia nella vittoria che nella sconfitta. Cr7 è signore quando vince e bambino quando perde”.

Naturalmente gli juventini si sono risentiti: “Van Dijk neanche nei sogni può avvicinarsi ai numeri di Ronaldo… fino ad allora potrà solo inchinarsi davanti a Cristiano!”, scrive Gaetano. “Questo ha iniziato l’anno scorso a giocare e parla”, aggiunge Davide. Chris, invece, spiega che CR7 è mancato al Pallone d’Oro per partecipare al Gran Galà del Calcio della Serie A: “CR7 non ha disertato, aveva un altra premiazione dove sarebbe stato premiato, quindi… Ignoranti”.

