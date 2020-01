Paganini sa perché Pogba è un sogno per l'Inter e non per la Juve

Dal campo al mercato, il duello Inter-Juve non finisce mai. Se nerazzurri e bianconeri sono in lotta per il titolo in campionato, anche sul fronte-acquisti è una battaglia a suon di colpi bassi, dispetti e inserimenti inattesi. L’acquisto di Kulusevski è solo la punta di un iceberg che vede i due club pronti a darsi guerra su tanti altri prospetti. E tra questi c’è anche Pogba.

LA TRATTATIVA – Non era una boutade invernale l’interessamento dell’Inter per il centrocampista del Manchester United ma che Marotta possa davvero riuscire a soffiare il francese alla Juve è tutto da vedere.

LO SCAMBIO – A fare il punto sulla situazione è Paolo Paganini, esperto di mercato della Rai e amico dell’agente del giocatore, Mino Raiola, che rivela su twitter perché la Juve resta in vantaggio.

IL TWEET – Paganini scrive: “Al tavolo per Pogba c’è anche l ‘Inter insieme a: RealMadrid, Barcellona, Juventus e Psg. Ma l’Inter non vuole,a oggi,sacrificare Lautaro Martinez mentre la Juventus potrebbe inserire EmreCan e Ramsey o Rabiot “.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Tanto decide Mino in base a chi gli dà la provvigione più alta” o anche: “E l’Inter non potrebbe inserire Vecino, Gagliardini e Ranocchia?”.

LA SCELTA – Per i tifosi bianconeri non ci sono dubbi: “Pogba facesse ciò che gli pare, ma lontano dalla Juventus io ho visto solo il suo gemello scarso, e non il centrocampista sontuoso visto in Italia. Come per Bonucci al Milan. Per cui a lui la scelta…grana o ritornare ciò che è stato. Fossi in lui, non avrei dubbi!” oppure: “Pogba vuole tornare da figliol prodigo”.

INDECISI – C’è chi scrive: “Marotta fa finta di fare azione di disturbo, sapendo che mai avranno fondi necessari, tantomeno il gradimento del polpo, il quale se si sposta è solo per andare in un Top Club. Il mondo circense non è di suo gradimento.” o anche: “Se va all’Inter ci sarà una moria di tifosi Juventini d’infarto epica; ambulanze in ogni città di’Italia, ospedali pieni…” e infine: “L’Inter non ci credo neanche se vedo Marotta seduto al tavolo di trattativa”.

SPORTEVAI | 08-01-2020 09:48