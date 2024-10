Pagelle di Verona-Venezia 2-1: Joronen tradisce Di Francesco. Oristanio e Tengstedt a bersaglio

Gli scaligeri vincono in rimonta con la rete dell'attaccante danese e il goffo autogol del portiere dei lagunari. Altro boccone amaro per la formazione ospite.

Nell’anticipo serale della 7a giornata di Serie A, il Verona passa 2-1 in rimonta contro il Venezia. Gli arancioneroverdi vanno in vantaggio con l’ottimo Oristanio ma l’illusione dura pochi minuti: la doccia fredda arriva immediata a firma di Tengstedt. Nella ripresa è Joronen a buttarsi da solo il pallone in porta consegnando i tre punti a Paolo Zanetti. Altro boccone amaro da digerire per Di Francesco, con la squadra che parte bene ma chiude male.

Le scelte di Zanetti e Di Francesco

Un derby è sempre un derby. Verona e Venezia, in più condividono anche lo stesso obiettivo che è la salvezza. Paolo Zanetti ritrova la sua vecchia squadra, con la quale peraltro ottenne la promozione in massima categoria. Per l’occasione il tecnico gialloblù schiera un 4-4-2 con due centravanti come Tengstedt e Mosquera. 3-5-2 invece per Di Francesco che dopo le cocenti esperienze passate opta per un atteggiamento di maggiore prudenza.

Primo tempo frizzante: Tengstedt risponde a Oristanio

A partire forte sono gli ospiti con Oristanio in gol dopo appena due minuti complice la dormita della retroguardia scaligera. Poco dopo arriva la risposta di Tengstedt con un destro al volo sul quale nulla può Joronen. Il match è frizzante con entrambe le squadre a caccia del risultato e opportunità sia da una parte che dall’altra. Ognuna con le sue caratteristiche e con poca voglia di speculare sull’avversario.

La papera di Joronen che inguaia i lagunari

Anche nella seconda frazione i lagunari partono meglio. Dopo un po’ però cala Oristanio e il Verona inizia a prendere le misure all’avversario facendosi via via più arrembante. Di Francesco coglie i segnali di stanchezza delle sue punte e le cambia. L’inerzia però ha ormai preso la direzione gialloblù e Kastanos ne é la conferma tant’è che propizia l‘autorete di Joronen. I padroni di casa poi resistono e portano a casa 3 punti preziosi.

Top e flop Verona

Tengstedt 7 Stare in marcatura non fa per lui e si è visto nell’occasione del gol di Oristanio. In compenso la veste di bomber gli calza a pennello.

Top e flop Venezia

Oristanio 7 Gol di rapina e tanta voglia di fare. Difficile da contenere in questa serata, almeno finché non cala nella ripresa.

