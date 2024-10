Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta di Verona-Venezia, gara valida per la 7' giornata del campionato di Serie A!18:35

Serve una scossa in casa Verona dopo tre sconfitte consecutive, due delle quali arrivate in inferiorità numerica. I gialloblù, dopo la partenza sprint con 6 punti nelle prime tre gare, si trovano adesso in un momento di difficoltà e quella di stasera è la classica partita da non sbagliare18:38

Il Venezia è stato sconfitto in rimonta all'Olimpico domenica scorsa dopo una prestazione comunque positiva. La squadra di Di Francesco stazione attualmente al penultimo posto, con una vittoria e un pareggio in sei uscite, e per questo motivo anche per i lagunari la gara di stasera è di fondamentale importanza 18:42

Guida di Torre Annunziata è il direttore di gara per la sfida di questa sera. Il fischietto campano sarà coadiuvato da Colarossi e Tolfo e dal quarto ufficiale Scatena. Al Var ci sono invece Meraviglia e Sozza18:44

Sfida particolare per i due allenatori, entrambi ex della sfida. Paolo Zanetti guidò il Venezia dal 2020 al 2022 conducendo i lagunari alla promozione e affrontando la stagione del ritorno in Serie A, culminata con l'esonero a fine aprile e la successiva retrocessione. Esperienza decisamente più breve quella di Di Francesco a Verona, scelto come post Ivan Juric nel 2021 ed esonerato dopo tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato 18:47

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i padroni di casa si schierano con un 4-4-2: Montipò - Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric - Livramento, Duda, Belahyane, Lazovic - Mosquera, Tengstedt19:59

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-4-2-1: Joronen - Sverko, Svoboda, Idzes - Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Haps - Oristanio, Busio - Pohjanpalo20:01

Le scelte di Zanetti: sorprende il tecnico vicentino, che decide di schierare insieme Tengstedt e Mosquera per quello che può essere un 4-4-2. In difesa la novità è il giovane Ghilardi, all'esordio in Serie A dal 1' al posto dello squalificato Dawidowicz. Fuori per squalifica anche Suslov, ci sono Lazovic e Livramento sulla fasce con Duda e Belahyane in mezzo. Tchatchoua e Bradaric i terzini20:03

Le scelte di Di Francesco: il tecnico del Venezia propone ancora una volta la difesa a tre con Sverko, Svoboda e Idzes, con Candela che scala sulla destra al posto di Zampano. Al centro gioca Doumbia in coppia con Nicolussi Caviglia, sempre Haps sulla sinistra con il collaudato duo Busio - Oristanio alle spalle di Pohjanpalo20:06

Squadre in campo al Bentegodi, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:41

SI PARTE! È iniziata Verona-Venezia, degli ospiti il primo possesso!20:47

1' Subito in avanti il Venezia che guadagna il primo corner dell'incontro20:48

2' GOL! Verona-VENEZIA 0-1! Gol di Oristanio! Angolo battuto dalla sinistra da Nicolussi Caviglia, troppo morbida la difesa gialloblù che si perde l'inserimento di Oristanio. L'ex Cagliari di testa fa 1-0 da distanza ravvicinata!



5' OCCASIONE VERONA! Cross di Bradaric dalla sinistra, grande inserimento di Lazovic che di testa sfiora il palo!20:52

7' Che partenza al Bentegodi! Verona subito vicino al pari dopo aver incassato la rete dello svantaggio20:54

9' GOL! VERONA-Venezia 1-1! Gol di Tengstedt! Sugli sviluppi di un corner respinto, la palla viene rimessa in mezzo e allungata da Mosquera , Tengstedt al volo batte Joronen e riporta la gara in parità!



10' ANCORA VERONA VICINO AL GOL! Cross basso dalla sinistra, sempre Tengstedt ci prova di prima mandando di poco a lato con una deviazione!20:58

13' È una partita bellissima al Bentegodi, adesso è il Verona a spingere supportato dal suo pubblico!21:00

15' Bradaric ci prova dalla distanza dopo un tiro di Mosquera intercettato, blocca in sicurezza Joronen21:02

18' OCCASIONE VENEZIA! Cross profondo dalla destra, Haps dalla parte opposta tutto solo ciabatta malamente il pallone mandando a lato!21:04

20' Mosquera! Di testa va vicino al bersaglio sul corner di Duda ma la palla, sporcata, termina di poco sul fondo!21:06

21' Ammonito Bradaric per una trattenuta a centrocampo21:08

24' Buona chiusura del giovane Ghilardi, classe 2003, su Oristanio all'ingresso dell'area di rigore21:10

26' ALTRO GOL DIVORATO DAL VENEZIA! Pohjanpalo non arriva sul cross di Candela, il pallone resta nei pressi dell'area piccola e Doumbia calcia altissimo a botta sicura!21:13

28' Punizione calciata direttamente in porta da Oristanio dal lato corto dell'area, Livramento in barriera devia in angolo21:15

30' Coast to coast di Mosquera che dalla sua area arriva in contropiede quasi da Joronen ma viene fermato sul più bello21:18

33' Uscita di Joronen sul cross di Lazovic, che aveva visto l'inserimento a fari spenti di Livramento21:20