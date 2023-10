Volley Italia-Cuba le pagelle del crollo azzurro: Bovolenta unica nota lieta

L'Italia cade contro Cuba e vede allontanarsi il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Domani in programma la sfida con il Brasile, ma servirà un miracolo per cambiare la storia

07-10-2023 21:39

Siamo stanchi, siamo sfiniti, siamo ai piedi della scaletta dell’aereo che avrebbe dovuto portarci a Parigi 2024, ma su quell’aereo (per ora) difficilmente riusciremo a salire. Bisognerà appellarsi forse al ranking, come faranno le ragazze della nazionale femminile: la sconfitta per 3-1 contro Cuba getta un’ombra di proporzioni bibliche sul cammino dell’Italia di De Giorgi verso la rassegna a cinque cerchi: domani contro i padroni di casa del Brasile potrebbe anche non bastare vincere per 3-0 per riuscire a chiudere il girone di qualificazione al secondo posto.

Incubo azzurro

Uno scenario che solo 24 ore fa appariva lontanissimo, ma che adesso assume le sembianze di un incubo, dovendo peraltro fare i conti col calore della torcida del “Maracanazinho” che certo non aiuterà un’Italia che è apparsa una volta di più stanca e sfibrata da un’estate lunga e piena di impegni. Lavia che a una manciata di scambi dalla fine del quarto set esce per crampi è il volto della resa: i muscoli hanno offerto il conto e gli azzurri appaiono vulnerabili come poche altre volte lo sono stati in questa stagione.

Cuba ha fatto il suo: Yant straripante in avvio, poi Lopez e nel finale Gutierrez hanno saputo tenere le redini del match a favore dei caraibici, che non hanno mai mollato e che così facendo hanno costretto l’Italia a forzare più del dovuto. Certo, il rammarico è enorme pensando ai finali di terzo e quarto set, dove la nazionale di De Giorgi ha sprecato set point a ripetizione, venendo punita dal cinismo dei cubani.

Ultima spiaggia

Che ora, però, dovranno tifare Italia per sperare di andare a Parigi: dalla sfida delle 15 domenicali (le 10 di Rio) tra gli azzurri e il Brasile dipenderà tutto il loro destino, perché se i verdeoro dovessero vincere per 3-0 o 3-1 sarebbero automaticamente qualificati ai giochi, rendendo ininfluente l’ultima gara di Cuba contro l’Iran. Quanto all’Italia, servirebbe una vittoria per 3-0 per restare agganciati ai caraibici nel quoziente set (dando per scontato che Cuba vinca con lo stesso risultato contro l’Iran) per poi affidarsi al quoziente punti, che al momento vede gli azzurri davanti sia ai cubani, sia ai brasiliani (a parità di punti in classifica non valgono gli scontri diretti). Insomma, un calcolo complicato e per nulla scontato, figlio però di un’altra serata no di una nazionale arrivata col fiatone all’atto conclusivo della rassegna.

