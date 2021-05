Paire estasiato dalla presenza del pubblico a Madrid

Dentro o fuori dal campo non fa differenza: Benoit Paire fa sempre parlare di sé. Ieri il francese, giustiziere al primo turno del Madrid Open del georgiano Basilashvili, ha detto di esser tornato ad amare il suo sport.

I motivi di questa rinfocolata passione? La presenza degli spettatori sulle tribune e la freschezza mentale datagli dalla recente (e discussa) vacanza alle Maldive.

“Oggi è una sorta di inizio di stagione per me. Essere a Madrid con un’atmosfera da Coppa Davis e con tutti i tifosi francesi a sostenermi, mi fa amare di nuovo il tennis” ha affermato entusiasta Paire il quale ha poi è entrato nel dettaglio dei benefici dati dal periodo di stacco trascorso alle Maldive.

“Mi sento molto meglio adesso. Mentalmente sono fresco. Per 10 giorni non ho fatto niente dal punto di vista atletico e non ho toccato la racchetta. Questa pausa era proprio quello di cui avevo bisogno” ha detto il tennista transalpino, pronto ora a zittire tutti quelli che l’hanno criticato per questa scelta (e non solo) nelle ultime settimane.

“Per me non è facile perdere, viaggiare di paese in paese e perdere sempre. So che in molti mi hanno giudicato e vorrei zittirli tutti quanti”.

OMNISPORT | 05-05-2021 15:21