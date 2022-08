16-08-2022 20:45

Il Palermo continua ad essere scatenato sul mercato. La società rosanero guarda a qualche rinforzo ulteriore in difesa e dopo gli imminenti arrivi di Stulac e Di Mariano si può presto chiudere un altro colpo direttamente da una società di Serie A. Il diretto interessato è Davide Bettella, giovane difensore centrale del 2000 pronto a giocare la sua quarta stagione consecutiva in Serie B.

Bettella, prodotto del settore giovanile del Padova e dell’Inter (con cui vince un campionato Primavera nella stagione 2017/18), passa poi all’Atalanta, che lo gira in prestito al Pescara dove disputa una stagione e mezza in Serie B. Al termine dell’avventura in Abruzzo ecco che il Monza lo acquista a titolo definitivo: con la casacca brianzola disputa 28 partite totali tra campionato, playoff (sempre in B) e coppa Italia, acquistando ulteriore esperienza per la sua crescita. Bettella potrebbe rimanere in serie cadetta, ma saluterebbe Monza in prestito: il Palermo gli garantirebbe un ruolo di rilievo nella formazione di Eugenio Corini.

