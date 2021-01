Pallanuoto, il ritorno alle gare del Settebello

Dopo un anno di stop torna la Nazionale italiana di Pallanuoto.

Il Settebello non gareggia in un impegno uffiuciale (causa pandemia) dal 26 gennaio 2020: ora finalmente riparte anche la World League. La squadra azzurra da venerdì a domenica sarà impegnata nella bolla di Debrecen, in Ungheria, dove si giocano le finali continentali.

Nei quarti, la Nazionale sfiderà proprio i padroni di casa: l’Italia non ha mai vinto la World League (unico trofeo che manca),

OMNISPORT | 07-01-2021 18:25