Panchina Brasile: si attende Ancelotti, ma c’è un altro big nel mirino

Il TheAthletic riporta voci interessanti in merito alla prossima guida tecnica della Seleçao: se la prima scelta resta il tecnico del Real Madrid, i dirigenti verdeoro cercano un’alternativa in serie A.

18-04-2023 19:50

Che Carlo Ancelotti sia nei sogni dello staff del Brasile è cosa nota, è cosa meno nota, forse, come anche la dirigenza, però, voglia tutelarsi in caso di no dell’italiano.

L’allenatore del Real Madrid non ha chiuso le porte, anzi, ma ha ribadito in più occasioni di volerci pensare solo al termine della stagione in corso. Ecco che allora è bene guardarsi intorno per non restare a bocca asciutta. Il mirino è stato puntato sulla serie A e l’occhio sarebbe caduto su Josè Mourinho.

Il tecnico della Roma pare legatissimo al progetto giallorosso, ma un’offerta di questo calibro potrebbe farlo vacillare. Non resta che attendere sviluppi.