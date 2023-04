Paolo Sangalli: “Federica oggi ha battuto le Elite”

Il CT della Nazionale di ciclismo femminile: “Sono molto contento per Katia Ragusa, dimostrazione che il coraggio paga”

11-04-2023 11:41

Paolo Sangalli, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di ciclismo femminile, al termine del primo Trofeo Rosa cittа di Cantù 2023 non può che non essere felice. Il trofeo è terminato con il successo della Junior Federica Venturelli (Valcar Travel) davanti a Carmela Cipriani (Isolmant-Premac-Vittoria) e Matilde Vitillo (Be Pink).

Il CT ai microfoni di Inbici, ha detto brevemente:“Gara bella, dura, dove sono usciti dei valori che mi hanno anche stupito. Federica arriva da un periodo di riposo e oggi ha battuto le Elite“.

Un commento poi su Vitillo: “Matilde è una ragazza di prospettiva che è nei miei piani per quanto riguarda l’Europeo e il Tour de l’Avenir, buon segno anche per lei. Adesso cominceranno le gare all’estero e vedremo il valore riferito alle straniere”

In chiusura un commento su Katia Ragusa, reduce dal secondo posto alla Parigi Roubaix “Sono molto contento per Katia Ragusa, dimostrazione che il coraggio paga. Ha avuto il coraggio di entrare in fuga all’inizio come Laura Tomasi, che poi è caduta, ed è stata ricompensata“