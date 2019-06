Papà Fognini annuncia tre colpi Inter, la decisione spiazza tutti

La rete insegna come i social possano essere un’arma a doppio taglio. Specie in sede di calciomercato. Ne sa qualcosa il papà del tennista italiano più forte del momento, Fabio Fognini, di nome Fulvio incappato in una polemica web per il solo fatto di aver annunciato tre colpi di mercato della sua Inter. Salvo poi dover fare una parziale marcia indietro.

I tweet che hanno fatto scalpore – Andando con ordine, iniziamo col dire che Fulvio Fognini oltre che a sostenere suo figlio Fabio nella scalata al gotha del tennis, ogni tanto si diletta a twittare sul calcio, altra sua grande passione. Da interista doc ogni tanto, oltre ai commenti, si lascia andare anche a lanciare qualche indiscrezione di mercato sull’Inter forte, a suo dire, di qualche contatto, tra dirigenti e addetti ai lavori. Così è nato il suo primo tweet sulla sua Inter che ha scatenato il putiferio: “Abbiamo fatto tre acquisti che nemmeno Fabrizio Biasin sa… Tre top players”. Citando e taggando peraltro uno dei maggiori giornalisti interisti. Incalzato poi dai retweet e dalle richieste esplicite ha rinfocolato l’ambiente social nerazzurro: “Roba grossa? Molto grossa e alta… Tre stranieri, di più non dico. Ci sono nomi che la stampa non ha ancora fatto? Sì. Il mio amico dirigente mi ha detto per il momento di non divulgare. Se è fatta? Al 99%”.

La polemica e la decisione estrema – Come un sasso in uno specchio d’acqua la notizia ha cominciato a fare seriamente il giro del web, suscitando anche le risposte, tra il serio e il faceto, di Biasin direttamente chiamato in causa. E siccome tra commenti e quant’altro la cosa stava diventando più grande di lui, Fulvio Fognini ha deciso di fare marcia indietro cancellando tutto e facendo un nuovo post: “Levato i miei tweet e vorrei che molti di voi capissero che nella mia vita oltre al calcio c’è molto di altro…. sta diventando pesante la discussione tra me e l’amico @FBiasin quindi vorrei stare tranquillo e continuare a ridere scherzare con tutti. Grazie se avrete capito!!” ed ancora subito dopo “prego quelli che mi han seguito dopo la mia boutade di cancellarsi subito a scanso di equivoci”. Infine raccolta anche la solidarietà dello stesso Biasin che ha stemperato le polemiche postando una foto di Aldo, Giovanni e Giacomo con la maglia dell’Inter, Fulvio Fognini ha chiosato: “Mi hanno appena chiamato 2 radio per parlare di calcio e Inter… ho declinato subito la proposta …. ci mancavano solo loro m a…. non volevo farmi pubblicità?”.

Ma una domanda resta, chi sono questi tre top player stranieri che secondo papà Fognini l’Inter avrebbe già preso? Ai posteri, o meglio a Marotta, l’ardua risposta sul mercato.

