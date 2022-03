Paralimpiade di Pechino, Bielorussia e Russia senza bandiera

02-03-2022 13:49

Mancano pochi giorni all’inizio della Paralimpiade di Pechino 2022 (4 – 13 marzo 2022).

Ci saranno sia atleti russi che bilorussi sia gli ucraini che nonostante la situazione sono riusciti ad arrivare a Pechino. Il Comitato Paralimpico internazionale ha così emanato un comunicato riguardo alla situazione di chi gareggerà per Russia e Bielorussia.

“Gareggeranno sotto la bandiera delle Paralimpiadi e non appariranno sul medagliere”.

Quindi nel comunicato si spiega: “Russia e Bielorussia parteciperanno come neutrali ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022. Gareggeranno sotto la bandiera delle Paralimpiadi e non saranno inseriti nel medagliere. L’IPC ospiterà l’Assemblea Generale straordinaria nel 2022 per votare se rendere il rispetto della Tregua Olimpica un requisito per l’adesione e se sospendere l’adesione del Comitato Paralimpico Russo e del Comitato Paralimpico Bielorusso. L’IPC non terrà alcun evento in Russia o Bielorussia fino a un ulteriore avviso”.

OMNISPORT