Paralimpiadi, Mattarella a pranzo con gli azzurri

A mensa l'incontro con il presidente tedesco Steinmeier

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver rivolto un discorso agli atleti nel Villaggio Paralimpico, che hanno ringraziato con un caloroso applauso, si e’ fermato con gli azzurri a pranzo. Alla mensa degli atleti, Mattarella ha incontrato il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, anche lui al Villaggio per una visita agli atleti, e i due capi di stato si sono salutati brevemente. Sempre in compagnia del presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, Mattarella seguira’ nel pomeriggio le gare di alcuni atleti azzurri prima di ripartire in serata per Roma. (Fonte: Ufficio Stampa Quirinale)