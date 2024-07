Parigi 2024, Simonelli: "Essere alle Olimpiadi e' magico"

"Le aspettative sono alte, voglio chiudere bene un bellissimo anno"

“Le mie aspettative sono alte. Vado con la testa libera per divertirmi, dare il massimo e godermi l’Olimpiade per la quale ho lavorato e faticato tanto. Sono i miei primi Giochi olimpici ed e’ qualcosa di magico”. Lo ha detto, all’aeroporto di Fiumicino, prima della partenza per Parigi il Campione europeo dei 110 ostacoli, Lorenzo Simonelli, circondato dall’affetto di alcuni viaggiatori per dei selfie e che lo hanno incitato. “Voglio fare bene per mettere una ciliegina sulla torta di questo anno , che e’ iniziato con il botto e proseguito molto bene. Sarebbe anche bello chiuderlo bene: cerchero’ di realizzare il miglior risultato che possa ottenere”, ha aggiunto sorridendo.