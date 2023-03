Parigi – Roubaix 2023: Ganna e l’obiettivo “L’Inferno del Nord”

Ha piazzato un ottimo secondo posto nella Milano – Sanremo ma l’ex campione del Mondo a cronometro ha fame di tanti altri successi come la gara del 9 aprile che sta preparando con cura.

30-03-2023 19:35

Filippo Ganna e gli obiettivi del 2023 sono un po’ il suo album di figurine della serie “Ce l’ho, ce l’ho, mi manca”. Sicuramente in cima alla lista c’è la gara del 9 aprile, la Parigi Roubaix come lui stesso ha dichiarato: “Sto bene e sono molto tranquillo, questa mia prima parte di stagione è concentrata su quella gara e tutte le altre di avvicinamento saranno un modo per affinare la mia preparazione, l’ho detto e lo ripeto, ho in testa solo la Parigi – Roubaix”.

L’Inferno del Nord è il circuito che proprio oggi, insieme al compagno di squadra Joshua Tarling, è stato revisionato dai due corridori, come una sorta di “ripasso della lezione”.

Assente alla gara delle Fiandre di domenica, Ganna sarà di nuovo in scena la domenica di Pasqua nella “Monumento Transalpina”.