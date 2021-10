Parigi-Roubaix, van der Poel non si nasconde: “Posso vincere”

Dopo l’ottavo posto ottenuto nella prova in linea dei Mondiali, Mathieu van der Poel punta convinto alla Parigi-Roubaix, corsa in cui si presenterà con altissime ambizioni di vittoria.

“Posso vincere? Penso di sì. Ai Mondiali non sono arrivato tanto lontano, quindi dovrebbe essere possibile” ha esordito l’olandese.

“I Mondiali sono stati abbastanza buoni, la forma non era ancora al 100%, ma tutti sembrano essere infastiditi perché non ho attaccato come faccio di solito. Spero di fare un po’ meglio domenica, ma vediamo, perché comunque è una gara diversa”.

Van der Poel poi è parso decisamente consapevole della possibilità che la corsa diventi ancora più selettiva e difficile in caso di pioggia.

“Il pavé su cui siamo stati era asciutto, tranne che per un tratto. Immagino sia piuttosto scivoloso quando inizia a piovere. Sarebbe bello se piovesse. È una gara che attendo da molto e quindi sono contento di poterla finalmente correre. Se piove sarà pericoloso, sicuro, già sarà tanto non cadere. In una corsa come la Roubaix devi fare attenzione a evitare cadute e forature e questo vale ancor di più quando piove” ha ammesso l’alfiere dell’Alpecin-Fenix.

OMNISPORT | 01-10-2021 13:35