Parma-Bologna 0-3: doppietta di Barrow, i crociati affondano

Il Parma sprofonda e incassa un’altra sconfitta. La squadra di Roberto D’Aversa perde in casa anche il derby emiliano contro il Bologna. Lo 0-3 traccia la differenza tra una squadra cinica e in fiducia e una squadra in piena crisi, prima mentale che di ogni altra cosa.

Turnover in attacco per Mihajlovic, che cambia le ali dando spazio a Skov Olsen e a Sansone, tornato a pieno regime. Barrow fa la punta. In difesa Soumaoro al centro, con Tomiyasu che slitta a destra, ma con il compito di tener d’occhio Gervinho. D’Aversa si affida all’ivoriano con Cornelius, passando a tre dietro con Conti e Gagliolo sulle corsie.

Il Parma cerca di tenere palla nel primo tempo, ma non vede la porta. Al contrario del Bologna, che grazie a Barrow già nel primo tempo accumula un doppio vantaggio. Al quarto d’ora l’ex Atalanta insacca di testa un cross su punizione di Sansone. L’asse funziona anche in verticale: l’ex Sassuolo lancia in profondità il classe 1998 che controlla e col sinistro trova l’angolino.

il Bologna segna, il Parma ci va solo vicino, anche in più di una circostanza. Così D’Aversa torna a quattro a inizio ripresa, puntando anche su forze fresche e giovani: entrano gli esordienti Man e Zirkzee, oltre a Cyprien. Sansone e Barrow però sono un doppio pericolo e generano ancora occasioni. Soltanto l’ex Bayern, per i padroni di casa, ha qualche buono spunto nel finale. Ma non basta e non può bastare. Orsolini, invece, chiude i conti in contropiede sigillando lo 0-3.

Per i crociati è un altro pomeriggio da dimenticare, con il poco invidiabile traguardo dei 700 minuti consecutivi senza segnare in casa. L’ultimo goal è del 25 ottobre, su rigore. La vittoria, invece, manca dal 30 novembre. Otto sconfitte nelle ultime nove. Il Bologna risale, il Parma affonda.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

PARMA-BOLOGNA 0-3

Marcatori: 15′ e 33′ Barrow (B), 90+2′ Orsolini

PARMA (3-5-2): Sepe 6; Bani 5 (46′ Man 6), Bruno Alves 5.5, Osorio 5; Conti 5, Kucka 6 (82′ Hernani s.v.), Brugman 5.5 (55′ Cyprien 6), Kurtic 5.5 (70′ Mihaila 6), Gagliolo 6; Cornelius 5 (55′ Zirkzee 6), Gervinho 5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Tomiyasu 7, Danilo 6.5, Soumaoro 6.5, Dijks 6; Schouten 6 (88′ Poli s.v.), Svanberg 6 (67′ Dominguez 6); Skov Olsen 6.5 (67′ Orsolini 6.5), Soriano 6.5, Sansone 7 (67′ Vignato 6); Barrow 8 (82′ Palacio s.v.).

Arbitro: Marco Guida

Ammoniti: Conti, Gagliolo (P); Svanberg (B).

Espulsi: –

OMNISPORT | 07-02-2021 20:03