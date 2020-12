Parma, Carli non cambia idea: "Ripartirei tutta la vita"

Il CONI ha ribaltato la sentenza iniziale, permettendo al Napoli di scendere in campo, prossimamente, contro la Juventus. La terza giornata del campionato di Serie A si svolgerà dunque regolarmente dopo il 3-0 a tavolino che la FIGC aveva assegnato agli azzurri dopo la mancata partenza per Torino.

Una storia nota, figlia dei casi di coronavirus e dello stop dell’ASL alla partenza del Napoli. Le altre squadre di Serie A, con casi di covid limitati, sono comunque partiti per le trasferte di campionato. Quello dello Stadium è stato l’unico caso di mancata disputa della gara (mentre quella tra Genoa e Torino, con il focolaio rossoblù come negativo protagonista, era stata rinviata).

Tra le squadre partite in trasferta nonostante diversi casi di coronavirus, il Parma, in campo a Udine e sconfitta di misura nel finale senza sette giocatori. Nonostante il CONI abbia dato ragione al Napoli, il ds degli emiliani, Marcello Carli, non cambierebbe idea tornando indietro. La rivelazione del direttore sportivo Carli a ‘Parmalive.com’: “Se partirei ancora? Tutta la vita. A me le scorciatoie non sono mai piaciute. Ho preso anche delle belle botte, mi prendo le mie responsabilità ed è giusto che qualche volta paghi ma le scorciatoie io non le prenderò mai”.

Serviva un segnale forte, come evidenzia Carli, in quel momento: “Dovevamo giocare contro tutti e davanti a tutti per portare in fondo il campionato. Il motivo per cui il Napoli non è partito non lo so e non mi interessa saperlo, avranno avuto i loro motivi. Noi se la dovessimo giocare altre dieci volte, anche a costo di rimetterci, farei sempre andare la squadra. Non rinnego le mie idee per un punto in classifica”.

OMNISPORT | 26-12-2020 21:45