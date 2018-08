Parma, Inglese: 'Mai avuto dubbi sul venire qui'

Roberto Inglese ha parlato alla stampa in occasione della sua presentazione ufficiale come giocatore del Parma: "Volevo innanzitutto ringraziare il direttore, il mister e la società per avermi dato questa opportunità. Qui mi sono trovato subito bene, non è cambiato tanto rispetto all'anno scorso: ero al Chievo, in una squadra che lottava per salvarsi. Domenica non ho avuto problemi, sono abituato a lottare per cercare di centrare la salvezza. Pian piano migliorerò la condizione fisica e mi integrerò coi compagni. La fame non mi manca: l'ho dimostrato già domenica".

"Quando il direttore mi ha chiamato, non ho avuto alcun dubbio nell'accettare la sua proposta, anche perché il Parma è un club con una grande storia e una grande tradizione – ha proseguito l'attaccante ex Chievo – A Napoli ho vissuto un breve periodo, ma sono contento di essere qui, è quello che volevo: qui posso essere protagonista e posso continuare a fare ciò che so fare meglio: segnare".

SPORTAL.IT | 23-08-2018 17:50