Parma, Pellé è arrivato in Italia: "Sono super felice"

Il Parma ha un nuovo attaccante. E no, non è solo Zirkzee, che già ha firmato da giorni. Ma stiamo parlando di Graziano Pellé, che ha sposato i crociati a fine mercato e che adesso è arrivato in Italia pronto per cominciare la sua nuova stagione.

L’ormai ex attaccante dello Shandong Luneng si è accordato da svincolato con il Parma, e adesso sarà il momento delle visite mediche e poi della firma. Queste le uniche parole rilasciate dal bomber italiano all’aeroporto “Sono super felice”.

Ha tra l’altro già giocato con il Parma, nel 2012. Per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo appunto nove anni dall’ultima volta. Nel mezzo le avventure con Feyenoord, Southampton e Shandong.

Dovrà cancellare per molti italiani l’immagine che ha lasciato dopo gli Europei del 2016, con quel famosissimo rigore sbagliato contro la Germania, con il cucchiaio fallito.

OMNISPORT | 04-02-2021 17:35