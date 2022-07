28-07-2022 15:00

Oggetto dei desideri di molti, Nicolò Cambiaghi continua a far parlare di sé come obiettivo di calciomercato per mezza Serie A. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta, dopo l’ottima stagione in Serie B con la maglia del Pordenone (37 presenze stagionali e 7 gol), si prepara a vivere un’altra annata in prestito, per poi convincere a suon di grandi prestazioni la dirigenza bergamasca per il prossimo futuro.

Sul classe 2000 è ben noto l’interesse della Cremonese, che sta lavorando per potersi assicurare le sue prestazioni, così come anche l’Empoli che nelle ultime ore sembrava aver stretto l’accelerata definitiva. Tutto rimandato però, perché al momento è piombato anche il Parma su Cambiaghi, che ha un po’ scombussolato le carte sia per i toscani che per i lombardi. Il Parma garantirebbe al giocatore un ruolo da protagonista, seppur ancora in serie cadetta, ma per Cambiaghi non ci sarebbe neanche il rischio di patire il salto di categoria. La B la conosce bene e può realmente essere un crac per gli emiliani. Tutto ancora in divenire per un talento che piace a molti, anche in Serie B.

