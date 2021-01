Il Parma cerca di chiudere per l’attaccante: il club ducale nelle ultime ore ha accelerato per Dennis Man della Steaua Bucarest, e ha contattato il Bayern Monaco per Joshua Zirkzee.

Si aspetta la risposta dei bavaresi all’offerta di prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro per il talento 19enne. Lo riporta Sky. Resta ancora vivo l’interessa per Patrick Cutrone, anche se al momento è considerato un piano B.

OMNISPORT | 28-01-2021 09:39