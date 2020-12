Parma: tegola per Liverani, distrazione muscolare ai flessori per Gervinho

Brutte notizie in casa Parma. Gervinho non sarà a disposizione di Fabio Liverani per la trasferta di questa sera a Crotone a causa di un infortunio rimediato nella gara contro la Juventus di sabato scorso.

Una brutta tegola per il Parma e per le soluzioni d’attacco legate al modulo di mister Liverani. Rinunciare al proprio gioiello offensivo per una sfida molto delicata anche in ottica salvezza, non era esattamente quello che sperava il tecnico crociato. Come riportato dalla società ducale, l’ivoriano non è partito per la Calabria e tornerà dunque in campo solo nel 2021 a seguito di ulteriori accertamenti medici.

Questo il comunicato ufficiale del club pubblicato anche via social: “Gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato per Gervinho una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per la gara di oggi”. Il 2020 dell’attaccante si conclude, dunque, in anticipo e senza giocare”.

OMNISPORT | 22-12-2020 13:04