Salta tutto tra il Parma e Omar El Kaddouri. La trattativa, data per chiusa alcuni giorni fa, è saltata per il no a sorpresa del Paok Salonicco dopo che l'accordo era già stato trovato.

Faggiano, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe pronto un'alternativa: Emanuele Giaccherini del Chievo. I crociati hanno già contattato i gialloblu chiedendo informazioni sul giocatore.

SPORTAL.IT | 26-01-2019 09:50