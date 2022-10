Patrick Mouratoglou si schiera al fianco di Simona Halep

26-10-2022 10:34

Patrick Mouratoglou ha deciso di scendere in campo al fianco di Simona Halep.

Dopo la notizia della positività di Simona Halep, relativa agli ultimi US Open, il coach della tennista rumena ha scelto di rompere il silenzio che si era imposto difendendo, con una lungo post sul proprio profilo Instagram, l’atleta classe 1991.

Un posto lungo in cui il coach descrive come la notizia abbia destabilizzato il team. “In quasi 30 anni di attività con centinaia di atleti professionisti, non mi sono mai trovato ad affrontare una situazione di questo tipo”.

Tanti messaggi e affermazioni da parte di tanti elementi di spicco del mondo del tennis che hanno affermato i valori di Simona. Le loro parole per il coach e per Simona stessa sono state molto importanti in questo momento non facile da superare per la tennista rumena.

Patrick Mouratoglou chiude il post dicendo: “Dalla positività di Simona emersa la scorsa settimana, ho scelto di rimanere in silenzio. La mia priorità è stata concentrare tutte le energie per aiutarla e supportarla per dimostrare la verità ogni giorno. Conoscendo così bene Simona, posso assicurare che è un modello di integrità. E’ totalmente contro ad ogni tipo di doping e so che non le è mai passato per la testa di assumere sostanze vietate. Mi fido di lei al 100%. Insieme combatteremo per dimostrare la verità”.